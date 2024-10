Tommaso Rubino è l'ultimo esordiente in casa Fiorentina: mister Palladino lo ha inserito all'83' della partita contro il Genoa, per far rifiatare un Beltran zoppicante. Il classe 2006 è il figlio di Raffaele Rubino, ex attaccante del Novara, nonché uno dei pochi ad aver segnato con la stessa maglia almeno un gol in Serie A, B, C e D.

Titolarissimo in Primavera, oggi l'esordio fra i grandi

Quest'anno ha già raccolto 6 gol e 4 assist nelle prime 9 giornate del campionato Primavera: come premio di un ottimo periodo di forma, mister Palladino gli ha regalato i primi minuti in Serie A. Rubino si candida dunque ad essere il prossimo talento ad uscire dalla Primavera viola, trovando un allenatore che sembra avere il giusto feeling con i giovani, come dimostrato dalla gestione di Comuzzo. E intanto, su Instagram, il portiere della Primavera Martinelli gli dedica una storia che testimonia la loro amicizia di lunga data: “Sin da piccoli con un sogno, ora entrambi ce l'abbiamo fatta. Ti amo fratello”