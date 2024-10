Palladino: "Abbiamo liberato Beltran, questo è il suo ruolo ideale. Rubino ha spalancato gli occhi quando gli ho detto di entrare e ora..."

L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino è ovviamente soddisfatto del risultato ottenuto dalla sua squadra contro il Genoa.

“E' stata una vittoria sporca ma fondamentale - ha dichiarato il tecnico - sta nascendo un grande gruppo dove non ci sono titolari e riserve”.

Su Beltran ha detto: “Sono davvero felicissimo per quello che sta facendo. Questo è il suo ruolo ideale è una seconda punta che sente calcio e vede calcio. L'abbiamo liberato, sta dando una grande mano alla squadra e quello che sta facendo è davvero importante”.

Esordio in A stasera per Rubino: “La Fiorentina ha un grande settore giovanile li seguo questi ragazzi. Quando ho detto a Rubino di entrare ha spalancato gli occhi, porterà pasticcini in settimana. Il calcio ha bisogno di coraggio, di giovani, di personaggi emergenti”.