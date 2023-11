Pioli: "Con la Fiorentina abbiamo vinto sempre soffrendo ma ci serviva questa partita. In Jovic deve scattare qualcosa, non sa neanche lui quanto vale"

Il commento alla gara contro la Fiorentina da parte del tecnico del Milan, Stefano Pioli a Dazn:

"Noi con la Fiorentina abbiamo credo quasi sempre vinto ma sempre soffrendo. E’ questo il tipo di partita che dovevamo fare ma non avevo dubbi, il gruppo è coeso e dobbiamo dare continuità a questo risultato. Ora tutta la nostra attenzione è per la partita di martedì perché la vittoria con il Psg ha riaperto le speranze. Jovic? Ha fatto una buona partita, ha fatto un gran passaggio sul rigore di Theo. E’ un peccato che non abbia segnato il raddoppio ma da lui voglio di più, è un peccato. Deve scattargli qualcosa affinché sia più intenso, più rabbioso, non sa neanche lui quanto possa valere fisicamente e tecnicamente".