Quanto dista realmente il quinto posto? A Italiano e ai suoi serve un’impresa da 2023 bis

Il 2023 è stato a livello di statistiche uno degli anni migliori della storia recente della Fiorentina, per punti fatti e gol segnati, con due finali raggiunte e una seconda parte che aveva consegnato il quarto posto ai viola. Un volo un po’ troppo pindarico forse, tanto che l’apertura del 2024 ha riportato terribilmente tutti coi piedi per terra e in posizioni più consone al livello della rosa.

Nell’allargata corsa Champions il Corriere dello Sport inserisce anche la Fiorentina, visto lo slot in più a disposizione ormai quasi certo. Alla squadra di Italiano però servirebbe appunto replicare il girone di ritorno di un anno fa, dove nelle ultime 13 partite arrivarono 25 punti: a fine campionato sarebbero 63, l'anno scorso ne serviva appena 1 in più per arrivare nelle top 5.