Abbonati stop: Netta diminuzione rispetto alla scorsa stagione. Le cause che hanno portato alla contrazione

La Fiorentina ha comunicato il dato finale della campagna abbonamenti per la stagione 2023/24; sono 17.252 le tessere acquistate dai tifosi viola cper assistere a tutte le partite in casa in campionato della squadra di Italiano.

Un dato questo che segna una netta diminuzione rispetto alla scorsa stagione quando furono 21.325 gli abbonati.

Le ragioni del calo? In primo luogo sicuramente l’aumento dei prezzi che è stato veramente alto specie per alcuni settori e categorie (gli under 14 in particolare). Anche non poter vendere le tessere per la Curva Ferrovia ha influito indubbiamente.