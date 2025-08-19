La Nazione: C'è la formula per Piccoli
Questa mattina sul QS La Nazione si legge in prima pagina “L'ora di Albert. Due test in 4 giorni”. A pagina 4 l'approfondimento: “Pioli gli chiede gol e qualità. Gudmundsson tocca a te, il doppio ruolo può esaltarlo. Europa e Cagliari test verità”.
A pagina 5 “Viola, gli affari allo sprint. Beltran, ultimatum Pradè. Luci accese su Pellegrini. E per Piccoli c'è la formula”. A destra “Rinnovo e infortunio. L'estate complicata di Rolly Mandragora”.
