Allegri: "Non sarò io a decidere il futuro di Kean. Sono contento di quello che ha fatto finora"

Si fanno sempre più insistenti le voci su una partenza di Moise Kean dalla Juventus nel mercato di gennaio. L'attaccante, che in bianconero non sta trovando spazio, è stato accostato anche alla Fiorentina che potrebbe rappresentare per lui l'occasione di mettersi in mostra e rilanciarsi anche in ottica Nazionale.

Intanto Allegri è soddisfatto

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Frosinone, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha risposto così a una domanda sul futuro di Kean: “Al mercato ci pensa la società, io non ne parlo. Di certo non sarò io a scegliere la destinazione migliore per Kean, posso solo dire che sono contento di quello che ha fatto finora”.