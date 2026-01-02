Martorelli: "Paratici dovrà avere il coraggio di fare piazza pulita, serve un repulisti generale per l'impresa"

TuttoMercatoWeb ha intervistato l'intermediario Giocondo Martorelli per analizzare la sessione di calciomercato che verrà. Anche i possibili colpi della Fiorentina nelle parole di Martorelli.

Delusione dell'anno

“La delusione dell'anno? L'ultimo periodo dice Fiorentina - afferma Martorelli - Nessuno avrebbe immaginato una situazione del genere. Bisogna augurarsi che il 2026 possa essere l'anno della svolta".

Il mercato che verrà

L'intermediario ha poi parlato dei possibili colpi delle squadre di Serie A: "Dal mercato non mi aspetto grandi cose ma interventi mirati. Milan, Roma e Juve mi aspetto che possano intervenire in attacco. Poi la Fiorentina, Paratici dovrà fare un po di piazza pulita e avere il coraggio di fare un repulisti generale per tentare l'impresa. Poi mi aspetto mercato dal Pisa che sta facendo i miracoli, gioca bene ma tanti non hanno mai fatto la Serie A. Spero che la proprietà possa mettere a disposizione di Gilardino nuovi innesti".