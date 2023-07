Questa mattina la Repubblica ipotizzava sulle sue colonne un addio del deputato siciliano Davide Faraone a Italia Viva. Alcuni presunti dissidi interni avrebbero infatti allontanato Faraone dal partito di Matteo Renzi.

La sua risposta non si è fatta attendere, smentendo categoricamente la notizia e tirando in ballo le sorti sportive di Palermo (di cui è tifoso) e Fiorentina (di cui è tifoso Renzi): “Da un pezzo di Repubblica vengo segnalato come sofferente in Italia Viva. Intanto vorrei rassicurare che sto benissimo e sono in salute. E poi vorrei ricordare ciò che è evidente a tutti quelli che ci conoscono: Matteo è un grandissimo amico con cui da più di 15 anni condivido un percorso politico. È più facile che il Palermo o la Fiorentina vincano lo scudetto piuttosto che io e Matteo separiamo i nostri destini"