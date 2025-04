Caressa e Zazzaroni puntano sul Milan stasera. "I tifosi viola mi chiedono di pronosticare contro la Fiorentina, perché..."

Come per ogni giornata di campionato, anche per quella odierna (vale a dire la 31sima di Serie A) i due giornalisti Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno pronosticato i risultati di tutte le partite, tra cui ovviamente Milan-Fiorentina.

Sia Caressa, che Zazzaroni, hanno votato in favore della vittoria del Milan. Zazzaroni ha detto che la partita sarà interessante, ma la Fiorentina non ha un grande storico in trasferta quest'anno e quindi il suo pronostico pende verso i rossoneri; Caressa che, condividendo le parole del collega, ha anche aggiunto ironicamente: “I tifosi viola mi hanno pregato in ginocchio di continuare a pronosticare contro la Fiorentina, così che invece possa continuare a vincere”