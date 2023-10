In estate, la Fiorentina aveva preso concretamente in considerazione la possibilità di voltare pagina in difesa. L'ha fatto rinunciando a Igor e valutando la cessione anche di Lucas Martinez Quarta, vicino al Real Betis nelle ultime settimane di mercato. Circa un mese e mezzo dopo, l'argentino ha un ruolo da grande protagonista e ha raggiunto una continuità probabilmente mai vista in maglia viola.

Il numero 28 gigliato torna alla ribalta fin dalla vittoria contro l'Atalanta, per poi vestire i panni di centrale difensivo irrinunciabile. Ma non soltanto grazie alla sola interpretazione del ruolo puro. Vincenzo Italiano, infatti, l'ha fatta veramente grossa.

Martinez Quarta è già a quota 2 gol stagionali, arrivati entrambi su azione contro i nerazzurri e a Udine. Non un caso. L'intuizione tattica del tecnico viola, infatti, è quella di spostare in avanti l'argentino sganciandolo dalla linea difensiva in fase di possesso. Un ottimo modo per valorizzare le sue qualità offensive, in questi anni ritenute eccessive proprio per il troppo coraggio intrapreso nell'attaccare.

Il classe '96 si fa sempre trovare pronto oltre il centrocampo, sostanzialmente come trequartista aggiunto. E nel repertorio ha tanti modi per colpire.

Quando gli attaccanti liberano lo spazio centrale e la Fiorentina riparte in contropiede con la difesa avversaria alta (caso raro), Martinez Quarta è l'arma perfetta per tagliare dentro e arrivare davanti alla porta. Il gol a Udine ne è l'esempio.

Capita, molto più frequentemente, che l'aiuto dell'argentino occorra nel fare male intorno all'area di rigore, sia facendo girare il pallone in attesa di occasioni, sia con le sue qualità nel gioco aereo.

Tre settimane di riscossa, che valgono a Quarta persino il ritorno in Nazionale argentina: Scaloni nota il suo evidente miglioramento e conta anche su di lui. E anche la Fiorentina sorride, consapevole di avere un'arma in più. Non soltanto in difesa, anzi.