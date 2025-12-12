“Importante stare insieme”: Vanoli annuncia una notte di ritiro dopo la vittoria in Conference. Poi il riposo e la rifinitura

Al termine della sfida Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1, a Sky Sport, l'allenatore viola Paolo Vanoli ha detto queste parole: “Le vittorie fanno bene al morale, ma abbiamo comunque tantissime cose da migliorare. Anche perché abbiamo ancora dei fantasmi dentro di noi. Ho detto ai ragazzi di guardare il sacrificio che hanno messo in campo, perché è l’atteggiamento che ci serve per la prossima partita, che è una finale. Ora andiamo in ritiro e recuperiamo stando insieme, perché è troppo importante, soprattutto per l'aspetto mentale”.

La Fiorentina in ritiro dopo la vittoria in Conference

Insomma, la Fiorentina aveva davvero bisogno di tornare a vincere. Nell'immediato post-gara, poi, Vanoli ha appunto annunciato che la squadra passa la notte in ritiro al Viola Park, per poi scendere in campo nella mattinata subito proiettati alla partita contro il Verona.

La notte e l'allenamento, poi ritorno per la rifinitura

Per quanto riguarda il ritiro, in ogni caso, vale solo per la notte appena trascorsa: il gruppo squadra è stato insieme e si allenerà nella sessione mattutina, poi i giocatori faranno rientro a casa per tornare al Viola Park sabato, per la rifinitura.