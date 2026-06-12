Bucchioni: "Uno come Ruggeri non può venire a Firenze. Non mi sorprenderebbe se De Gea e Kean finissero sul mercato"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Il nome di Ruggeri sarebbe sinonimo di voglia di fare le cose in maniera importante, e io me lo auguro. Al tempo stesso però sono realista, e non posso credere che un titolare dell'Atletico Madrid in questo momento venga a Firenze. La sua prospettiva è continuare a giocare in Champions e magari trovare un contratto più redditizio, due cose che la Fiorentina non può offrirgli. Magari la telefonata c'è stata, ma non vedo possibile una trattativa”.

“Si può ripartire da un portiere di 36 anni?”

Poi ha aggiunto: “Il viaggio in America di Ferrari e Paratici assume i contorni del mistero, più che altro per il lungo periodo che passeranno lì. Sono molto curioso di quello che ci diranno al loro ritorno. Bisogna sempre partire dal presupposto che la Fiorentina è reduce da una stagione disastrosa e deve mettere le basi per qualcosa di nuovo e diverso. Non mi meraviglierei se anche calciatori come Kean e De Gea finissero sul mercato, semplicemente perché fanno parte di un progetto fallimentare. Puoi ripartire con un portiere di 36 anni che non è stato affidabile, oppure meglio iniziare qualcosa di nuovo con un portiere più giovane? Sono tutte domande che un direttore sportivo si fa".