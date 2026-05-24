Ruggeri al vetriolo: "Il mio ex compagno più sopravvalutato? Adesso gioca nella Fiorentina"

L'esterno sinistro dell'Atletico Madrid ed ex Atalanta Matteo Ruggeri ha parlato al podcast "THE CLIMB", rispondendo anche a una domanda scomoda che chiedeva quale fosse il giocatore più sopravvalutato con cui avesse giocato.

La risposta di Ruggeri

L'ex calciatore della Dea ha risposto dicendo: “Non posso dire il nome, ma adesso gioca nella Fiorentina”. E a questo punto la curiosità dei molti tifosi si è accesa.

Gli ex compagni adesso in viola

Gli ex compagni di squadra che hanno giocato con lui in squadre di club e adesso sono a Firenze sono: Piccoli, Brescianini, Gonsens e Ranieri. Per quanto riguarda la nazionale invece i nomi sono di più: Sadotti, Fagioli, Fabbian e Ndour.