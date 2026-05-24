"Caduta di stile evidente di Palladino nelle parole sulla Fiorentina. Ha confuso il tempismo con l'opportunismo"
Hanno suscitato più di una reazione le parole di Raffaele Palladino nel post partita di Fiorentina-Atalanta, tra chi ha apprezzato e spera in un ritorno del tecnico campano sulla panchina viola e chi, in un momento così delicato per la scelta dell'allenatore a Firenze, ha ritenuto fuori luogo le parole di Palladino. Tra questi anche La Nazione, che stamani scrive a riguardo.
Il commento
“Il detto “il silenzio vale più di mille parole” calza a pennello per il post-partita di venerdì sera, quando Raffaele Palladino ha clamorosamente confuso il tempismo con l’opportunismo”.
Caduta di stile
"Le sue ultime dichiarazioni non suonano quindi come un tributo a Firenze, ma come il tentativo tardivo di anestetizzare il rimorso per una scelta di pura convenienza. Più che una sviolinata diplomatica. Il suo intervento è sembrato un regolamento di conti emotivo con una tifoseria mai del tutto conquistata, i cui cori ostili dimostrano che il passato non si cancella. Nessuno discute il valore tattico dell’allenatore campano, ma la sua caduta di stile resta evidente".