Valcareggi: "Ho sempre sognato di lavorare per la Fiorentina, ma non ho un bel rapporto con gli americani"

In occasione dei suoi 80 anni, La Nazione ha intervistato il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi, che ha raccontato anche la sua vita vissuta a Firenze.

Gli amici

“Quelli che ci son sempre stati. Giancarlo Antognoni, per esempio. Una persona fantastica, come lo è Paolo Bacciotti. E Pino Vitale, quanto s’è riso con lui. E il mio socio insostituibile Giulio Marinelli, con me da quarant’anni. E che bel rapporto ho con Maurizio Romei della Settignanese che è stata l’ultima casa del mio babbo”.

Un sogno

"Se mi resta un sogno? Ho sempre sognato di lavorare per la Fiorentina, ma non ho un bel rapporto con gli americani. Al Viola Park non posso entrare...".