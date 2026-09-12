Corriere Fiorentino: La mano di Vanoli si vede già, ma la difesa balla ancora

Due pagine sulla Fiorentina nell'edizione odierna del Corriere Fiorentino, con la Viola che trova spazio anche in prima pagina nell'apertura: “Poker a Venezia: Viola subito sotto, poi la rimonta con uno show argentino (in gol anche Pellegrino”. Spazio per i viola anche nella spalla: “Tripletta di Mastantuono e la Fiorentina tira un sospiro di sollievo”, “Ma il percorso da fare è ancora lungo".

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Nel taglio alto: “Tango Viola in Laguna. Super tripletta di Mastantuono e rete di Pellegrino: la Fiorentina stende il Venezia e si prende i primi punti dell’anno Decisiva la bella reazione sullo 0-1 e le giocate dei due argentini. La mano di Vanoli si vede già, ma la difesa balla ancora troppo”. Nel taglio medio spazio alle dichiarazioni di Paratici: “Grosso non aveva fiducia nella squadra”.

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Nella spalla: “Le pagelle: Fagioli in crescita, Ndour un po'lento”.