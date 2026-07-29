Watford-Fiorentina: segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com
Secondo test oltremanica per la Fiorentina, che sta concludendo il periodo di permanenza in Inghilterra. Dopo il ko per 3-2 contro il Queens Park Rangers, stasera arriva un altro test per i ragazzi di mister Grosso. Prima di volare in Austria per l'amichevole di lusso contro il Real Madrid, stasera i viola saranno ospiti a Vicarage Road alle 20:30 contro il Watford. Un'occasione anche per incrociare -per la prima volta da avversario- l'ex Edoardo Bove.
Watford-Fiorentina: Fiorentinanews c'è!
Fiorentinanews.com sarà presente, come di consueto, con la sua diretta testuale. Spazio anche alle parole dei protagonisti a fine gara.
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