Allegri: "La Fiorentina ha giocato bene ma le partite si vincono anche con difesa e sofferenza. Nel secondo tempo Szczęsny non ha fatto parate"

Non ci saranno parole da parte di tesserati viola, è intervenuto invece il tecnico della Juventus, Max Allegri a Dazn:

"I tre punti e la prestazione dei ragazzi, che l’hanno voluta, contro una Fiorentina che ha giocato molto bene. Portano molti uomini sopra la linea del pallone, si muovono molto, abbiamo fatto una bella azione per segnare il gol. Nel secondo tempo Szczęsny non ha fatto parate però e abbiamo avuto diverse situazioni in cui abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio, avevamo tanti spazi. Abbiamo fatto due partite diverse tra il Verona e oggi, le partite si vincono attraverso la sofferenza e un’ottima fase difensiva. Poi è normale che bisogna migliorare tante cose, se Kostic si fosse abbassato accanto a Rugani saremmo riusciti a saltare un po’ il pressing di Gonzalez. Chiesa è andato in fuorigioco di poco su un contropiede, sono le cose su cui si poteva fare meglio. Bisogna però fare i complimenti alla Fiorentina che ha giocato un’ottima partita.

La Fiorentina ci ha portato a fare un lavoro del genere, nel secondo tempo quando c'era modo di tenere palla potevamo farlo meglio. Ti invogliano ad aspettarli, l'importante è non spaccare le partite perché può succedere di tutto. Finché siamo in area i ragazzi difendono bene, è stato straordinario Rugani su un cross alla fine.