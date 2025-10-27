L'ex giocatore e attuale giornalista Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio della situazione in casa Fiorentina, paventando l'esonero per lui inevitabile di Stefano Pioli.

Le sue parole

“Sulla Fiorentina ero stato fin troppo sereno nelle prime giornate, ma capita anche a quelli bravi di vivere momenti difficili. L'importante però è capire e, al netto del mercato e dell'ambiente, siamo piombati da tempo in una crisi tecnica irreversibile”.

Verso l'esonero

"Prima si prende questa dolorosa decisione e meglio è per tutti. Mai mi sarei immaginato questo, ma ieri la squadra ha reagito col cuore in una situazione incredibile. Il Bologna si è suicidato e per poco non la perde, e anche meritatamente".