Dopo la vittoria della Fiorentina per 1-0 sul Torino, Dodô ha commentato la prestazione, nonché la mancata convocazione col Brasile.

“Stiamo giocando con l'atteggiamento giusto, oggi volevamo solo i 3 punti”

Il suo giudizio sulla partita: “Grande lavoro della squadra, l'atteggiamento che stiamo mettendo in campo per ogni partita è quello giusto: lo spirito di squadra non deve mancare mai. Non serve che giochiamo una grande partita ed un bel calcio, prima di scendere in campo ci siamo detti di giocare per la squadra e di portare a casa i 3 punti”.

“Bello vederci alti in classifica. Palladino sta facendo un grande lavoro”

Sul grande momento della squadra: “Certo, la classifica la guardiamo perchè ci piace vedere il nostro nome fra le big. Una cosa che è cambiata è che ognuno sta dando una mano difensivamente, e nelle partite così difficili è fondamentale: poi, per segnare dobbiamo stare bene difensivamente. Siamo sereni, il mister sta facendo un grande lavoro, dopo due anni con due finali perse stiamo mettendo fiducia e vogliamo solo vincere”.

“Arriverà il mio momento col Brasile, ora testa alla Fiorentina”

Sulla mancata convocazione in Nazionale: “Sono tranquillo, so che nel Brasile ci sono molti giocatori forti, arriverà anche il mio momento se continuo bene con la Fiorentina”.