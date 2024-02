Nel post partita di Fiorentina-Lazio ha parlato Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: "Abbiamo cercato soluzioni diverse per mettere in difficoltà la Lazio. Oggi Bonaventura ha lavorato più basso, Beltran fisso dietro a Belotti. Abbiamo avuto continuità e furore. Quando vedi le cose che hai provato in settimana attuate, puoi essere solo soddisfatto. Abbiamo battuto una Lazio in salute.

Spesso ci siamo trovati davanti a partite che dovevamo assolutamente vincere come oggi e lo abbiamo fatto. Abbiamo dimostrato che siamo uniti e che se tutti sono dentro la preparazione della partita i risultati arrivano. Questa era la dimostrazione che volevamo dare. Martinez Quarta? Ha avuto un problema di coliche renali. Una perdita importante, ma Ranieri ha dimostrato di essere in forma e prontissimo a sostituirlo".

E ancora: “Può capitare di avere i 10 uomini di movimento ancora in condizione dopo 80 minuti. Stavamo lavorando benissimo, la mia preoccupazione erano le ripartenze. Finché qualcuno non è calato era giusto tenere questo assetto. Finalmente abbiamo giocato con questo benedetto cronometro. Quattro rigori sbagliati sono troppi, vedremo se cambiare qualcosa. Non possiamo perdere così tante occasioni. Se Nico sarà in campo, il prossimo lo tirerà lui. Sono contento perché se ti fischiano i rigori vuol dire che fai presenza in area avversaria. Non ci siamo fatti abbattere. Oggi il primo tempo straordinario. Se Kayode gioca così, viste anche le doti fisiche, può ambire a fare una carriera importante. In alcune occasioni passate non mi era piaciuto, ma oggi è stato all'altezza di una situazione complicata".