Massimo Orlando: "Il Como ha sottovalutato la Fiorentina. Fagioli sta giocando un calcio splendido. Kean? Basta sia al 40%"
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'ex Fiorentina Massimo Orlando ha parlato a a TMW Radio della squadra viola e della vittoria della compagine di Vanoli contro il Como.
Le parole di Orlando
“Non se l'aspettava nessuno, ma se trovi un po' di serenità e la squadra giusta ecco che arrivano i risultati. Il Como forse ha sottovalutato la partita, la Fiorentina ha sfruttato i punti deboli dei lariani”.
Sui singoli
"Fagioli sta giocando un calcio splendido, Kean al 40% basta. Per me in 2-3 partite la Fiorentina può levarsi da questa situazione in classifica".
💬 Commenti