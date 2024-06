L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare del cambio in panchina: “Qualcosa doveva cambiare, decisamente. A questa Fiorentina è mancato soltanto vincere, però non era pensabile continuare con gli stessi uomini. Divario con le prime sei? L’unico grave problema è stato l’attaccante, fa troppo la differenza. Mancherebbe anche qualche giocatore di qualità. Per il resto davvero, non è una distanza enorme con chi ti precede. Sul profilo non saprei, valutare l’attaccante giusto non è certo semplice”.

“Mancano leader, ad Atene troppi con il compitino”

Sul mercato: “La Fiorentina non ha tanto tempo da aspettare, ma soprattutto non ha un’intera rosa da stravolgere. Servono personalità con carisma, capaci di emergere durante i momenti più difficili. Sono esattamente quelli che sono mancati ad Atene, molti hanno fatto il loro compitino senza badare a quanto è successo”.