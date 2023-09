In visita al Viola Park il coordinatore comunale di Bagno a Ripoli per Forza Italia Massimo Laschi e l’ex consigliere comunale del partito Massimo Mari. I due, come riporta La Nazione, sono stati ospiti al centro sportivo viola per parlare con Commisso dei temi che attanagliano la fine dei lavori. Queste le loro parole:

"Abbiamo voluto dare il nostro sostegno al presidente Commisso, in particolare sui "parcheggi fantasma" del centro sportivo. Come non essere d’accordo con il patron della Fiorentina quando dichiara che è venuto qui, a Bagno a Ripoli, perché gli avevano assicurato la realizzazione dei parcheggi, con la possibilità che fossero pronti in tre anni, ossia ora? Invece ha speso tanti soldi, ad oggi oltre 110 milioni, senza il rispetto delle promesse. Abbiamo bisogno dei parcheggi e dei tifosi. Il presidente Commisso ha bisogno di politici validi che diano risposte veloci e giuste".