Biraghi e il saluto ai tifosi viola. Cori per l'ex capitano della Fiorentina

Gara particolare per Cristiano Biraghi contro la Fiorentina. L'ex capitano viola ha affrontato la sua ex squadra per la prima volta dopo la decisione di lasciare Firenze per unirsi al Torino.

Saluto

E c'è da dire che a fine partita lo stesso Biraghi è andato a salutare i tifosi gigliati sotto il settore dello stadio che li ospitava.

Cori

L'esterno sinistro è stato acclamato con alcuni cori dai sostenitori presenti, segno di un forte legame che si era creato tra il giocatore e una parte degli ultras.