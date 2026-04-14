La Gazzetta dello Sport: Vanoli mette il suo futuro nelle mani del club

Due pagine su Fiorentina-Lazio per La Gazzetta dello Sport.

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Il titolone della rosea stamani è: “Scatto viola salvezza a un passo”. E ancora: “Basta Gosens gol battuta la Lazio e +8 sulla zona B”. Sommario: “Il colpo di testa del tedesco decide la sfida. Vanoli allunga nella lotta retrocessione e la prossima c’è il Lecce”.

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Qui ci sono le dichiarazioni: “Vanoli, ora è quasi fatta: “Manca la matematica Futuro? Fiducia nel club”. E ancora: “Un mattone importante per la salvezza, siamo vicini. Recuperiamo per la gara di giovedì, vogliamo sognare”.