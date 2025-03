Terremoto Juventus dopo la batosta al Franchi: si cambia subito! Atteso l'esonero di Thiago Motta in giornata. Ecco chi lo sostituirà

La sconfitta al Franchi ha lasciato scorie importanti in casa Juventus. Thiago Motta sarà infatti esonerato nelle prossime ore, con la società bianconera che ha optato per il cambio in panchina subito senza aspettare la partita contro il Genoa.

Al suo posto arriverà Igor Tudor che firmerà un contratto fino al termine della stagione con opzione per un altro anno in bianconero. Di Tudor si era parlato anche in ottica Fiorentina. Lo riporta Fabrizio Romano.