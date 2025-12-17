L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Tuttomercatoweb.com per parlare della drammatica situazione attuale in casa viola: “Non c'è più un piano per la salvezza adesso, perché non è più possibile organizzarlo. Possiamo dare le colpe agli allenatori, in primis a Pioli, ma se in quindici partite e due allenatori la squadra continua a non vincere...”.

“Grande egoismo e poca paura in spogliatoio. Ma il pesce puzza dalla testa”

E aggiunge: “Bastava guardare le litigate in campo delle ultime settimane per capire la situazione, fa capire l'egoismo che c'è in spogliatoio. Forse c'è poca paura di quello che ti può succedere. Ed è un po' brutto da dire, ma il pesce puzza sempre dalla testa… Se non c'è una figura in società con cui interagire, non va. Sono dei professionisti, peraltro pagati molto bene: devono fare quello che sanno fare. E infatti lottare per non retrocedere non è come lottare per altri obiettivi, è molto diverso”.

“Vanoli? Anche lui ha sbagliato domenica”

Anche Vanoli deve essere mandato via? “Sicuramente ha sbagliato qualcosa domenica. Aveva in campo due giocatori come Ranieri e Mandragora, che hanno il vizietto del gol. E li ha tolti per mettere chi? Mi ha lasciato perplesso”.