I primi mesi di mercato per Kalinic da direttore sportivo. L'ex viola vuole regalare un centravanti di lusso a Gattuso

Da circa un mese, l'ex centravanti della Fiorentina Nikola Kalinic ha iniziato una nuova avventura come direttore sportivo dell'Hajduk Spalato. Il club croato, per altro, ha da poco trovato il nuovo allenatore, ovvero Gennaro Gattuso. E Kalinic vuole regalargli subito un pezzo grosso in attacco.

Colpo di lusso per Kalinic

Secondo quanto riportato da Fotospor, con l'arrivo di Jose Mourinho al Fenerbahce Edin Dzeko sembra intenzionato a lasciare la Turchia dopo un solo anno di permanenza. L'opzione di un trasferimento all'Hajduk Spalato sarebbe gradita.