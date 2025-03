Talento emergente del Como, scuola Real Madrid, Nico Paz ha fatto vedere gran colpi anche a Firenze. E dire che poteva vestire proprio la maglia viola, come svelato dal babbo Pablo Paz, ex calciatore, a La Provincia di Como:

"C’erano almeno altre quattro alternative, tra cui la Fiorentina e lo Stoccarda. Ma il progetto del Como c’è piaciuto molto, e poi certo Fabregas ha avuto un peso importante perché ha parlato con noi, ci ha spiegato che Nico avrebbe avuto chances di giocare come piace a lui. Parlare con Cesc è stato importante.

Restare qui ancora? Io credo che se chiedete a Nico cosa vorrebbe fare, lui vorrebbe stare senza dubbio un altro anno qui, perché si trova benissimo, è felice, e con fabbrica se è come essere a un master universitario. Gli piace tutto qui, la squadra, il gruppo, la gente. Anche io sarei d’accordo. Poi certo, ci sono in ballo interessi superiori, ma un altro anno qui sarebbe ok".