Il dubbio più grande si chiama Gonzalez, Beltran verso il rientro. E una possibile sorpresa dietro

In vista del match di sabato prossimo contro il Milan, in casa Fiorentina il dubbio maggiore riguarda Gonzalez; Italiano farà la propria scelta sull'argentino in extremis, in base anche a quanto giocherà mercoledì notte nella partita della sua nazionale contro il Costarica. Ikone pronto per la staffetta.

Beltran verso il rientro?

Altri dubbi potrebbero esserci su Beltran, anche lui a spasso per il mondo per gli impegni delle nazionali: potrebbe giocarsi il posto con Barak. Il tutto mentre Bonaventura sarà costretto a guardare perché squalificato.

Sorpresa dietro?

In difesa spazio a Kayode (anche se c'è chi parla di possibile sorpresa Dodo) e Biraghi sugli esterni. Al centro ballottaggio a tre, ancora presto da sciogliere in attesa del rientro di Milenkovic. Mentre nel ruolo di centravanti non ci sono dubbi: tocca a Belotti che ormai ha relegato fisso in panchina Nzola.