Beffa finale per il Las Palmas di Amatucci, che ora rischia. Il centrocampista viola…

Ieri sera il Las Palmas doveva cercare la vittoria per accorciare sulla vetta del campionato di Segunda Division spagnola, e in casa dei canari arrivava il Castellon, primo in classifica. La squadra del centrocampista della Fiorentina Lorenzo Amatucci si è però fatta agganciare al 94’, vedendo sfumare così tre punti che sarebbero stati pesantissimi.

La gara del viola Amatucci

Amatucci, titolare per la 26esima partita su 26, ha giocato 88’, venendo ammonito al 38’ e gestendo molto bene i palloni a disposizione, con quasi l’80% di precisione nei suggerimenti. Il classe 2004 è uscito facendo spazio Rodriguez nel finale, e al quarto minuto di recupero la squadra gialloblu ha subito il gol del pari.

Il Las Palmas ora rischia

Vantaggio Las Palmas con l’ex Real Madrid e Psg Jesé Rodriguez al 24’, su calcio di rigore, ma il Castellon riagguanta la gara negli scampoli finali: segna il difensore italiano Fabrizio Brignani, scuola Bologna, che salva la capolista dalla sconfitta. Il Castellon potrà essere però scavalcato dal Racing Santander in caso di vittoria. Il Las Palmas, invece, rischia seriamente di trovarsi fuori dai playoff dopo questa giornata, qualora una tra Gijon, Burgos, Malaga o Cordoba vincesse.