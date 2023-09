Flachi: "Da tre anni a Firenze si cerca una punta, speriamo sia la stagione giusta. Io darei fiducia e continuità a Beltran"

A Radio Bruno ha parlato l’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi, intervenendo sul reparto offensivo viola, ma non solo: “Non mi aspettavo Nzola così indietro, ma è un percorso. Nel ruolo dell’attaccante bisogna sentire la fiducia per rendere bene. Secondo me serve continuità ai centravanti viola, io se fossi con Italiano farei fatica a trovare la condizione. Io proverei l’argentino, anche perché è stato un ottimo investimento. Biraghi ieri è stato veramente troppo leggero, ho visto troppi errori difensivi.

È da tanto che a Firenze si cerca una punta, da quando è andato via Vlahovic. Anche perché con il gioco di Italiano è fondamentale. Bisogna avere pazienza, speriamo sia la volta buona quest’anno, anche se Nzola e Beltran sono giocatori totalmente diversi. Italiano deve essere bravo a trovare la soluzione giusta”.