La Nazione: La girandola dei difensori

In prima pagina, nell'inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: "La rivoluzione della difesa".

Pagina 2

Sul mercato leggiamo: “La girandola dei difensori Pongracic è a un passo E’ lui il dopo Milenkovic Logan Costa: 20 milioni”. Sottotitolo: “Pradè pareggia l’offerta del Rennes (15 milioni) e blocca il croato del Lecce Restano da monitorare le posizioni di Bijol, Theate. Occhio anche a Vitik Le manovre per il centrocampo: il colombiano Rios guadagna consensi”.

Pagina 3

In taglio alto: “Mediana e difesa, cantieri aperti (e lunghi) Così Palladino gestisce la ripartenza viola”. Sottotitolo: “Venerdì il secondo test dell’estate contro la Reggiana. Ruolo per ruolo, l’allenatore continuerà la valutazione dei giovani”. In taglio medio infine: “Ikonè e Comuzzo: tocca a voi”.