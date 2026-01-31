Conte: "Con tutte queste partite e le rose ristrette si ammazza il calcio. Siamo l'unico club con 240 milioni in cassa e il mercato bloccato"

Molto arrabbiato Antonio Conte, che ha vinto la partita con la Fiorentina ma ha perso per un grave infortunio Di Lorenzo. A Dazn il tecnico del Napoli ha parlato così:

"Si torna al solito discorso, di mettere partite su partite su partite, dove devono giocare giocatori che per tanti motivi dovrebbero riposare. Questo tipo di infortunio è un evento traumatico ma a giocare così tante partite, non fai altro che ammazzare questi ragazzi, di ammazzare il calcio. O si cambiano le restrizioni sulle rose, non abbiamo giocatori del vivaio, quelli che ci sono vogliono andare a giocare: abbiamo tirato fuori Vergara. Ma se dobbiamo fare 60-70 partite l’anno, per forza di cose le rose devono essere allargate.

Noi non vogliamo mollare, abbiamo un campionato da portare avanti e una qualificazione europea da centrare ma andare avanti così diventa dura. Noi abbiamo anche il mercato bloccato, siamo l’unica società con 240 milioni in cassa e il mercato bloccato. Una cosa geniale. Oggi sono troppo incazzato per Di Lorenzo altrimenti dico qualche cosa di troppo".