Thiago Motta recupera un difensore per domenica, probabile vederlo titolare. Più difficile, invece, per Conceiçao

Prime news da Torino in vista della partita di domenica contro la Fiorentina: Thiago Motta ha completamente recuperato un difensore, e probabilmente lo vedremo in campo con una maglia da titolare al Franchi, mentre non è sicura la convocazione di un esterno.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, Renato Veiga ha completamente smaltito l'infortunio accusato in Champions contro il PSV, che lo aveva costretto al cambio, e guiderà la linea difensiva dei bianconeri accanto a Gatti. Più difficile, invece, vedere il rientro di Conceiçao: l'ala portoghese ha accusato qualche fastidio dopo la partita di Coppa contro l'Empoli, e anche ieri ha svolto lavoro differenziato: in forte dubbio, quindi, la sua presenza domenica.