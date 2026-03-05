Iachini: "La Fiorentina ha alzato ancora il livello col mercato, adesso non si può rischiare Kean. Il rapporto coi calciatori? 99% bastone..."

L’ex allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato a Lady Radio, analizzando il momento della squadra viola e toccando varie tematiche attuali di casa gigliata.

‘A volte un giorno di riposo può far bene, ma…’

“La Fiorentina ha tutte le potenzialità per salvarsi, è una buona squadra e a gennaio sono arrivati ottimi calciatori che hanno alzato ancora il livello. La situazione non è facile, e se si aggiungono le difficoltà fisiche dei migliori, vedi Kean, è chiaro che è un problema e perdi qualcosa per strada; lo staff medico viola è di livello eccellente, Kean giocherà solo se potrà farlo, non si può rischiare in questo momento. Il rapporto coi calciatori oggi? Il 99% è bastone, tutto il resto è carota. Siamo nel professionismo, bisogna lavorare, correggere tanti aspetti, e migliorare. Per la Fiorentina in questo momento, quando si fanno tre partite in una settimana, le situazioni sono diverse e un giorno di riposo può essere meglio che un allenamento".

‘Da anni si lavora sempre meno sulla tattica individuale in difesa’

“La stagione è complessa, ma c'è ancora anche il percorso in Conference League da portare avanti e spesso il tempo per recuperare e lavorare sul campo diminuisce anche per l'impegno europeo. Quando si costruisce una squadra, i gol sono essenziali, ma allo stesso modo lo è registrare la linea difensiva e serve equilibrio, cercando di capire le certezze dei calciatori in campo. Oggi i difensori hanno molte più difficoltà nella tattica individuale, perché nei settori giovanili si lavora sempre meno sui duelli e gli uno contro uno, privilegiando la zona. Si sente la mancanza di calciatori alla Chiellini, alla Barzagli”.