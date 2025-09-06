Un mese di agosto tutt'altro che facile quello di Pietro Comuzzo che ha commesso qualche errore di troppo in campo, subendo anche un paio di sostituzioni inattese. Colpa forse anche di un mercato che stravolge a tratti la serenità dei calciatori: la sua estate è stata caratterizzata dal ‘no’ secco detto all'Al Hilal quando la Fiorentina aveva già pregustato la plusvalenza.

Una considerazione, quella del ‘sacrificabile’, che ha lasciato un po' deluso Comuzzo, secondo il Corriere Fiorentino. Il club gigliato lo avrebbe sostituito poi con lo svincolato Lindelof ma tutto il piano è saltato con il rifiuto all'Arabia e poi con quello in extremis all'Atalanta, che però offriva la metà. E il disagio del classe 2005 si è visto anche sul campo, anche quello fisico che lo ha portato a lasciare il ritiro dell'Under 21 per i problemi di stomaco accusati già in viola.