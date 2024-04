In attesa di sfidare la Fiorentina, il Sassuolo perde definitivamente un giocatore riscattato dal Monza. E il futuro di Lopez...

Dalla trasferta contro la Fiorentina passa il destino del Sassuolo, mai così in pericolo di retrocessione da dieci anni a questa parte. Il club neroverde, intanto, ha ufficialmente perso un calciatore: Georgios Kyriakopoulos è del Monza, a titolo definitivo. Con il punto a Lecce di ieri, è scattato l'obbligo di riscatto.

E Maxime Lopez?

C'è anche un altro calciatore in prestito di proprietà del Sassuolo, ovvero Maxime Lopez. Come riporta Sassuolonews.com, le prestazioni del francese alla Fiorentina non hanno convinto abbastanza da scatenare la volontà di esercitare il diritto di riscatto prefissato, ovvero 9 milioni di euro. Possibile, però, che con l'eventuale retrocessione dei neroverdi cambi tutto e si possa raggiungere un nuovo accordo in estate.