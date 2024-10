Si ferma la Primavera: il Milan ne segna tre al Viola Park. 45' per Mandragora, che prende anche un palo

Arriva una sconfitta per la Fiorentina di Galloppa. Al Viola Park passa il Milan che sfrutta una giornata storta della capolista per segnare tre reti. Un 3-1 meritato per gli avversari, che sbancano il campo dei Viola che comunque rimangono primi in classifica, a parimerito con la Lazio.

Vantaggio rossonero immediato

Milan in vantaggio dopo cinque minuti con Tartaglia: giovane dell'Under 17 che supera Leonardelli con un pallonetto quasi da fuori area. Errore condiviso con l'ultimo uomo viola che si è fatto superare in maniera ingenua da un beffardo rimbalzo del pallone.

La nota positiva della serata

45 minuti per riprendere il ritmo per Mandragora: un giallo - un intervento in ritardo e scomposto in scivolata - ma anche un bel palo colpito da punizione, sfortunato nel mancare lo specchio nonostante una bella traiettoria. Galloppa, come da indicazioni della Prima Squadra, lo toglie all'intervallo.

Non basta Caprini

Gol da campione di Caprini che aspetta 70 minuti per sbloccarsi con un centro di rabbia e potenza: prima dribbla e salta un difensore al limite dell'area di rigore, poi vi entra e davanti al portiere calcia con forza. Pareggio meritato dei Viola, che ci hanno sempre creduto nella seconda frazione. Una grande risposta di Leonardelli su Scotti al 79': parata con i piedi su un tiro ravvicinato, non era facile opporsi a una conclusione forte e rasoterra. Ma purtroppo non può nulla pochi secondi dopo, quando Eletu pesca l'angolino basso: rete dal limite dell'area con la complicità di una linea che non ha chiuso il classe 2005. Nel finale, nei minuti di recupero, un involato Perrucci buca Leonardelli, che non riesce a trattenere: la sfera gli sfugge dalle gambe e piano piano entra in porta. I Viola si fermano, dopo tante vittorie, ma la testa della classifica è ancora nelle loro mani.