Per la penultima giornata di campionato il Bologna di Italiano sarà di scena a Firenze, dove ad aspettarlo c'è la Fiorentina. I felsinei, freschi di vittoria della Coppa Italia, hanno già in tasca il pass per l'Europa League.

Anche per questo Italiano farà riposare diversi elementi che sono partiti dall'inizio in finale contro il Milan. Per l'ex allenatore viola l'unico dubbio vedo potrebbe essere rappresentato dal portiere, anche se Skorupski sembra comunque in vantaggio su Ravaglia. Dalla panchina sia Ndoye che Castro, insieme a capitan De Silvestri.

La probabile formazione del Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Casale, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Dallinga.