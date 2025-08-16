Non è ancora S.O.S. Dzeko ma il ruolo di Fazzini può assumere importanza: un doppio trequartista per equilibrare la Fiorentina

In attesa del famoso vice-Kean, o comunque di un calciatore offensivo per completare il reparto, urgono riflessioni in seguito alle ultime uscite sulla sostenibilità del trio pesante davanti. La condizione fisica di Edin Dzeko in particolare è il tema prioritario perché il bosniaco è sì un peso massimo ma ha anche la componente anagrafica ad appesantirlo e il giocatore visto finora non sembra propriamente adatto a partire tra i titolari. Almeno in gare toste, come a Cagliari tra una settimana.

La sua condizione è destinata a crescere, vedremo fin dove, e non è certo l'ora dell'S.O.S. d'allarme ma l'opzione di lasciare a Kean l'attacco con un altro calciatore al fianco di Gudmundsson potrebbe prendere piede in vista già del play-off con il Polissya. In tal senso il favorito numero uno potrebbe essere Fazzini, duttile a tal punto da poter fungere da mezz'ala offensiva, affiancando proprio l'islandese.