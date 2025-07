L'ex attaccante viola Francesco "Ciccio" Baiano è intervenuto durante la puntata serale del Salotto del Calcio su Italia7, affrontando temi quali la permanenza di Kean e di Dodô. Questo un estratto delle sue parole.

"Kean deve restare a Firenze, non avrebbe la garanzia di giocare titolare in un altro grande club europeo. Se vuole continuare ad essere protagonista in Nazionale non deve andarsene. E servirebbe un altro giovane da affiancargli, se rimanesse. Ma attenzione a Dzeko: credo che il bosniaco non farà la riserva".

"Se andasse via Dodô non mi strapperei certo i capelli: il giocatore ha fatto bene, ma senza esagerare nell'incensarlo. Io per una cifra superiore a 20 milioni non ci penserei un attimo a darlo via. A centrocampo lasciamo perdere Rovella... non si possono "sparare" 40 milioni. Bernabè invece mi piace moltissimo, però lo vedrei meglio sulla trequarti. Servono comunque almeno due giocatori in mediana, e se vuoi alzare davvero l'asticella, bisogna che siano due giocatori di livello".