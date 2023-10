Parisi: "Ho fatto un error-ino perché non avevo visto Osimhen. Ma siamo rimasti con la testa in partita, siamo forti"

A Dazn le parole di uno dei protagonisti come Fabiano Parisi:

"Grandissima partita, siamo rimasti sempre in partita contro una squadra forte, nonostante un mio errorino, dobbiamo continuare così perché siamo una squadra forte. Non ci sono riserve e titolari, questo è importante per il gruppo perché siamo ragazzi bravi, in allenamento mettiamo sempre il 100% e questa è la cosa importante. L’errore sul rigore? Bisogna avere tantissima forza mentale, ho fatto un errorino però ho tenuto la testa sulla partita. Ero da solo, non avevo visto Osimhen e ho pensato di appoggiarla a Pietro, però lui è stato bravo a rubare palla".