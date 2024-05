L'Inter sommerge di gol Cerofolini e il Frosinone resta ancora impantanato nella lotta salvezza. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell'anticipo del venerdì sera l'Inter, campione d'Italia da alcune giornate, torna alla vittoria battendo in trasferta il Frosinone per 5-0.

La cronaca della gara

Ad aprire le danze per l'Inter al 18' è Frattesi che irrompe in area e raccoglie l'assist di Thuram spedendo in porta il pallone dell'1-0. Il Frosinone resta in partita, con Cheddira che al 41' centra la traversa con una conclusione di destro. Al 60' arriva il raddoppio, con Frattesi che pesca Arnautovic tutto solo in area che finalizza una conclusione diretta in porta. I nerazzurri poi dilagano prima al 77' e poi al 80' con i subentrati Buchanan e Lautaro Martinez. All'84' dulcis in fundo con Thuram che sfreccia in velocità e con un delizioso pallonetto supera l'ex portiere della Fiorentina Cerofolini per il definitivo 5-0.

Come cambia la classifica

L'Inter guidato da Inzaghi consolida il primato in classifica salendo a quota 92, resta invece a 32 il Frosinone invischiato in piena lotta salvezza.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 92, Milan 71, Juventus 66, Bologna 64, Atalanta* 60, Roma 60, Lazio 56, Napoli 51, Fiorentina* 50, Torino 47, Monza 45, Genoa 43, Lecce 37, Verona 34, Cagliari 33, Empoli 32, Frosinone 32, Udinese 30, Sassuolo 29, Salernitana 15. * una partita da recuperare