Martina Marchionni, mental sport coach, professionista della salute mentale, è intervenuta a Lady Radio per parlare delle ricadute psicologiche che i giocatori della Fiorentina potrebbero avere ora che Joe Barone se n'è andato all'improvviso:

“La squadra ha subito un lutto traumatico, ovvero la morte è arrivata all'improvviso e si fatica a darle un significato; tutto questo, in aggiunta, alla scomparsa di Astori, quindi si parla di poli-traumi. I giocatori adesso devono parlare, esprimersi, liberarsi, per non tenersi dentro questa tragedia, che può sfociare in un trauma. Alcuni calciatori viola, appunto, hanno subito sia la perdita di Astori che quella di Barone”.

E ancora: “E' impossibile prevedere quale sarà la reazione della squadra; se positiva, come di seguito ad Astori, oppure negativa, di sconforto. Ho visto e letto i post dei giocatori per Barone, alcuni hanno chiaramente espresso di voler lottare per Barone, ma vanno prevenuti prima tutti i possibili rischi psicologici”.

Infine: “Italiano? Adesso avrà bisogno di stare in contatto emotivo con i propri ragazzi. Serve emozione e affetto ora per raggiungere uno scopo da dedicare a chi non c'è più e se n'è andato all'improvviso”.