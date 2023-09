Tra i giustizieri della Juventus c'è anche un 'allievo' di Arthur

Tra i protagonisti del Sassuolo che ieri ha battuto per 4-2 la Juventus c'è anche un brasiliano, ormai affermato in Serie A al suo terzo anno: si chiama Matheus Henrique e la particolarità è che per ruolo e crescita calcistica è molto legato ad Arthur. Entrambi provengono dal Gremio e, come raccontato da gianlucadimarzio.com, i due avevano legato molto prima che il classe ‘96 venisse ceduto al Barcellona. Matheus Henrique ne ereditò un po’ i compiti, prima di essere venduto a sua volta.