L'importante ex Fiorentina Alberto Di Chiara ha parlato a TMW Radio delle parole di Giuseppe Commisso alla messa in ricordo del padre, con il figlio che è diventato da pochi minuti suo successore ufficiale alla presidenza viola.

Le parole di Di Chiara

“Fa piacere sentire l'attaccamento della famiglia. E' stato un discorso appassionato quello del figlio di Rocco, che è maturato molto negli ultimi anni. Darà continuità e se le parole saranno associate ai fatti è senza dubbio un fattore positivo”.

Adesso però…

"In molte società ci sono fondi e non c'è un vero riferimento, invece qui no. E speriamo che ora la Fiorentina possa riprendersi in una stagione così disgraziata. Dalle parole si dovrà andare ai fatti, di certo sono parole importanti quelle di Giuseppe, una continuità deve esserci e deve portare a una salvezza intanto".