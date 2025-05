Neanche il Betis può tralasciare il campionato: in campo in contemporanea con la Fiorentina ma con la Champions molto più vicina

Se la Fiorentina corre e lotta ancora su due fronti, lo stesso si può dire del Betis che in Liga è in gran rimonta e in piena corsa per un posto addirittura in Champions. La Spagna infatti beneficerà del secondo posto nel ranking Uefa stagionale e quindi di uno slot in più per la massima competizione. Gli uomini di Pellegrini non potranno fare turn over insomma in questo week end di campionato, in casa dell'Espanyol: in campo domani alle 18.30, in contemporanea con la Fiorentina quindi. Per i verdiblancos la Champions è lontana 1 punto, per la squadra viola 3.